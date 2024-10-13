شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، والتي تسجل 81 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 93 إلي 97 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم.



واستقر سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها.

وذكرت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن في القليوبية يمكن أن يساهم في ضبط السوق ، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.