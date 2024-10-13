شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى مصر تواصل استقرارها للشهر الثالث على التوالى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين تطورات أسعار اللحوم البلدي في مصر، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، حيث يبدأ سعر الكيلو من 300 جنيه في المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات.



وبحسب بيانات الشعبة، فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة، وهذه الأسعار مستقرة للشهر الثالث على التوالي.



وأشارت شعبة القصابين في تقريرها، إلي أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلي 320 جنيها في منافذ أمان ويصل إلي 330 جنيها لبعض القطعيات في المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.