شكرا لقرائتكم خبر عن 2.74% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يوليو الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم السبت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2024.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 112.55 خلال شهر يوليو2024 (أولـي) مقابل 109.55خلال شهر يونيو 2024(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.74٪.

وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة المنسوجات 195.71 خلال شهـر يوليو 2024 مقارنة بشـهر يونيو 2024 حيث بلغ 149.46 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا 30.94٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبـلغ الــرقم القيــاسي لصناعة منتجات المطاط و اللدائن 80.94 خلال شهر يوليو 2024 مقـارنة بشهر يونيو 2024 حيـث بـلغ 63.80 بنسبة ارتفاع قـدرهــــا 26.87٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الــرقم القيـــاسي لصناعة منتجات التبغ 108.26 خـلال شهــر يوليو 2024 مقــارنة بشــهــر يونيو 2024 حيــث بلــــغ 126.70 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 14.56٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الخشب و منتجاته و الفلين (عدا الأثاث) 35.17 خـــلال شهــــر يوليو 2024 مقارنـــة بشــهر يونيو 2024 حيث بــلــغ 41.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 14.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.