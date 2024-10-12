شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 79.04 دولار لخام برنت و75.56 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 79.04 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 75.56 دولار للبرميل، وذلك عند التسوية أمس الجمعة حيث حققت الأسعار مكاسب على أساس أسبوعى للأسبوع الثانى على التوالى بأكثر من 1%.

وأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن توسيع العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وذلك رداً على الهجوم الذي شنّته طهران على إسرائيل في مطلع أكتوبر الحالي، مستخدمة عشرات الصواريخ الباليستية، في أعقاب ضربات إسرائيلية استهدفت قيادات عسكرية إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".

ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.