شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب العالمى يغلق تداولات الأسبوع على ارتفاع محدود والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التذبذب على أداء الذهب العالمي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث مر بمرحلة تصحيح سلبي سريعة لينخفض إلى أدنى مستوياته في 3 أسابيع، ولكنه استطاع أن يتعافى ويعوض خسائره بشكل سريع لينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.1% ليسجل أعلى مستوى عند 2661 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2604 دولارات للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند 2657 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.



استطاع الذهب أن يغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2650 دولارا ليعد اغلاقا إيجابيا من شأنه أن يزيد من فرص الصعود خلال الفترة القادمة.



خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع تقريباً وذلك بسبب تراجع التوقعات التي كانت تشير إلى خفض الفائدة الأمريكية من قبل البنك الفيدرالي بشكل حاد، ولكن مع نهاية الأسبوع وصدور بيانات التضخم الأمريكية تغير الوضع من جديد وعاد الذهب إلى التعافي لتعويض خسائره.



الذهب يحقق استفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تعمل على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لممتلكيه.

أظهر كل من مؤشر أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة استقرارا في معدلات التضخم بدون أن يظهر ارتفاعا مؤثرا، وبالتالي كانت البيانات حيادية بشكل كبير على أسواق الذهب، ولكن بيانات طلبات اعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية أظهرت ارتفاعا كبيرا مما أعاد المخاوف فيما يتعلق بأداء قطاع العمالة الأمريكي ومعدلات النمو.

تسبب هذا في عودة الذهب سريعاً للارتفاع يومي الخميس والجمعة بعد أن شهد 6 جلسات متتالية من الهبوط، اعتبرتها الأسواق مدة كافية للتصحيح السلبي خاصة أن السعر اقترب خلالها من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.



الدولار الأمريكي من ناحية أخرى استطاع تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليرتفع بنسبة 0.4% خلال الأسبوع الماضي بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين، ولكنه مع نهاية الأسبوع توقف عن الارتفاع مما ساعد على تعافي أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.



وعند الحديث عن الذهب المادي فقد أعلن البنك المركزي الصيني عن امتناعه عن شراء الذهب وزيادة احتياطاته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.



بلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي.