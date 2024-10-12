شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع بالمزاد العلنى بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ أحمد حسنالسبت، 12 أكتوبر 2024 11:01 ص
أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (49 م2 : 254م2) بمناطق مختلفة فى المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 4/11/2024.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (19م2 : 29 م2) بالمركز التجاري رقم 1 بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بالحي الترفيهي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 3/11/2024.
وقال المهندس أحمد رشاد، إنه تم طرح مركزين طبيين بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني بالموقعين الآتيين: بالقطعة رقم (33-34) بلوك (17054) بمنطقة الإسكان العائلي 7 بالحي الثامن على مساحة (21793,23)، وبالقطعة رقم 18 بالمحلية 34 بالحي الثاني بمساحة (1862,39م٢)، وذلك بجلسة مزاد علني يوم الأحد 3/11/2024.
وأعلن جهاز مدينة رشيد الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (12م2 : 46 م2) أسفل عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 17/11/2024.
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