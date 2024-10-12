شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية ووحدات إدارية للبيع بالمزاد العلنى بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، و6 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين (49 م2 : 254م2) بمناطق مختلفة فى المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 4/11/2024.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (19م2 : 29 م2) بالمركز التجاري رقم 1 بمشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بالحي الترفيهي بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 3/11/2024.

وقال المهندس أحمد رشاد، إنه تم طرح مركزين طبيين بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني بالموقعين الآتيين: بالقطعة رقم (33-34) بلوك (17054) بمنطقة الإسكان العائلي 7 بالحي الثامن على مساحة (21793,23)، وبالقطعة رقم 18 بالمحلية 34 بالحي الثاني بمساحة (1862,39م٢)، وذلك بجلسة مزاد علني يوم الأحد 3/11/2024.

وأعلن جهاز مدينة رشيد الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (12م2 : 46 م2) أسفل عمارات الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 17/11/2024.