شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة النقل: محطة الحاويات بميناء دمياط تساعد فى التحول لمركز للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، تعد من أهم المشروعات الكبرى التي تزيد تنافسية الميناء وترفع تصنيفه في السوق الدولية.

يأتي ذلك مع بدء العد التنازلي لافتتاح المشروع، والذى يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالى 1970 مترا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالى 922 ألف متر مربع، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة.

وقال السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشروع يأتي في إطار تطوير كافة الموانيء المصرية لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، أن المشروع يأتي في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالمي، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.

أشار إلى أن محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، تعد من أهم وأكبر محطات الصادر والوارد والترانزيت بحوض البحر المتوسط.

أضاف د. عمرو السمدوني خبير اللوجستيات، أن المحطة تأتي ضمن خطة وزارة النقل لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات.