شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة سوهاج التجارية تبحث مع القوى العاملة توفير فرص عمل لأصحاب الهمم والان مع تفاصيل الخبر

عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، أمس الخميس، اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل وزارة القوى العاملة، الدكتور حازم محمد عثمان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتطوير بيئة العمل فى محافظة سوهاج.

تناول الاجتماع الدور الريادى الذى تقوم به مديرية القوى العاملة فى سوهاج، لا سيما فى مجال التفتيش على السلامة والصحة المهنية، يأتى هذا الاجتماع فى إطار الجهود المستمرة من الغرفة التجارية بسوهاج لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين ظروف العمل فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن اللقاء ناقش عدة محاور أساسية، أبرزها خلق فرص عمل لأصحاب الهمم، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهنى تستهدف الشباب فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

وأوضح أبو الوفا، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق على عقد ندوة توعوية لأصحاب الأعمال لبحث حقوق العمال وواجباتهم، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى جميع المنشآت، كما تم الاتفاق على تنظيم ملتقى توظيف يجمع أصحاب الأعمال بالباحثين عن فرص العمل، بهدف تعزيز توظيف الشباب وخلق فرص عمل جديدة.

وفى هذا السياق، أكد وكيل وزارة القوى العاملة على أهمية توعية العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، ودعم التوافق بين الطرفين، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة المنشآت والعاملين.

كما ناقش الطرفان سبل جذب الاستثمارات إلى محافظة سوهاج، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية ووزارة القوى العاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المحافظة، مع عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.