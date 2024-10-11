شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. طرح 61 فرصة استثمارية لاكتشاف البترول والغاز خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 11-10-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها طرح 61 فرصة استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز سواء بنظام المزايدة العالمية أو بنظام مستحدث لطرح الفرص الاستثمارية عبر البوابة في المناطق المفتوحة خلال الثلاث شهور الماضية، وعزم وزارة الإسكان الانتهاء من تنفيذ 275 مشروعًا للمياه والصرف بحلول يونيو 2025.

البترول: طرح 61 فرصة استثمارية للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز

عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، لاستعراض مستجدات التسويق للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، والذى تقوم به بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG، فى ضوء الرؤية الجديدة لجذب الاستثمار التي تبنتها الوزارة بعد تشكيل الحكومة الحالية ، علاوة على متابعة جهود تطوير دور البوابة.

وشهد الاجتماع عرض فيلم قصير يوثق جهود البوابة الرقمية EUG منذ تأسيسها ، وأعقبه قيام الدكتور محمد رضوان مدير البوابة بعرض مستجدات أعمال وانشطة البوابة على مدار أكثر من 4 سنوات منذ بدء تنفيذ المشروع مرورا بالانطلاق الفعلي لعمل البوابة في فبراير 2021، وأبرزها طرح 61 فرصة استثمارية متنوعة للبحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز سواء بنظام المزايدة العالمية أو بنظام مستحدث لطرح الفرص الاستثمارية عبر البوابة في المناطق المفتوحة والمتاحة لتلقى العروض من المستثمرين والشركات خلال مدة زمنية معينة.

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 275 مشروعًا للمياه والصرف بحلول يونيو 2025

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الأسبوعي لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتنفذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، وتشمل 57 مشروعًا بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و76 مشروعًا يجرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى 40 مشروعًا يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.

كما استعرض وزير الإسكان، مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 14 مشروعاً لمياه الشرب، بإجمالى طاقة 250 ألف م3 يومياً، و12 مشروعاً لصرف صحى المدن، بإجمالى طاقة 73 ألف م3 يومياً، إضافة إلى 25 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية.

وتابع شريف الشربيني، مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 51 مشروعاً للمياه والصرف، موزعة كالتالى، 10 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 700 ألف م3 يومياً، وتخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة، و11 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 103 آلاف م3 يومياً، وتخدم 188 ألف نسمة، و30 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، بطاقة 52 ألف م3 يومياً، وتخدم 250 ألف نسمة، موضحاً أنه جار التسليم الابتدائي لـ40 مشروعاً و6 محطات معالجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

سعر الذهب فى مصر يرتفع 15 جنيها.. ويسجل 3575 للجرام عيار 21

ارتفع سعر الذهب في مصر، بمستهل تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 15 جنيهًا، ليصل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 3575 جنيهًا، وعيار 24 سجل 4051 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3039 جنيها، والجنيه الذهب 28360 جنيها.

جاء ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب العالمي، يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد تقرير عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية زاد من التوقعات على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين تنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من التوجيه.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.4% ليسجل اعلى مستوى عند 2647 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2628 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2640 دولار للأونصة.