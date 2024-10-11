شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكلف 15 خريجا ببرنامج القيادات الشابة للعمل معاونى وكلاء الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتكليف عدد 15 من خريجى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة كدفعة أولى للقيام بمهام معاونى وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة.

يأتى ذلك استمرارًا لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية فى الاستفادة من كوادرها البشرية من خريجى برنامج لقيادات الشابة والمتوسطة، لإيجاد قاعدة قوية من القيادات قادرة على استكمال مسيرة التطوير والتحديث يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والشاملة، وتفعيلًا لمبادرة الملازمة Work Shadowing التى أطلقتها الوزارة فى 23 سبتمبر الماضى والتى تستمر لمدة 18 شهرًا ضمن "المرحلة المتقدمة" من برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بما يضمن نقل الخبرات واستدامة الأداء.

وسبق أن بدأت وزارة البترول، المرحلة المتقدمة من البرنامج بإطلاق مشروع الملازمة Work Shadowing والذى يستهدف الجمع بين القيادات وما لديها من خبرات وشباب البرنامج وما لديهم من قدرات ومهارات، وذلك من خلال تمكين خريجى البرنامج وتكليفهم بمهام معاونى رؤساء مجالس الإدارات بشركات القطاع المختلفة خلال فترة مشروع الملازمة التى تستمر لمدة 18 شهر، بما يضمن نقل الخبرات والحفاظ على الإستمرارية مع تطوير كفاءات ومهارات الصفين الثانى والثالث من القيادات فى إطار من الشفافية والنزاهة وذلك مع الإلتزام بإتباع أعلى معايير التطوير المهنى والتدريب العملى لتمثل تلك المعايير مرجعية شاملة لقطاع البترول المصرى الغنى بالكفاءات.



هشام عادل



أحمد بهاء



أحمد سامي



أحمد لطفي



أحمد محمد



إيهاب أحمد



حسن عبد الوهاب



حسين حسني



داليا شريف



سارة جمال



علاء أحمد



فريدة أحمد



كيرلس كميل



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محمد أحمد