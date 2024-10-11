شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 18.6 مليار جنيه.. و6.5 مليار لتكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إنفاق الموازنة العامة للدولة، على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 88.8 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، بزيادة بقيمة 28.5 مليار جنيه بنسبة نمو 47.2%، وزاد الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7 مليارات جنيه ليحقق 18.6 مليار جنيه، والإسكان محدود الدخل بنحو 0.7 مليار جنيه محققًا 1.8 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بنحو 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 37.4% محققًا 6.5 مليار جنيه، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 6% محققًا 35.7 مليار جنيه.



ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية، انخفضت مصروفات الموازنة العامة للدولة إلى 556.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ590.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بقيمة 34 مليار جنيه بنسبة تراجع 5.9%، نتيجة اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 16.6 مليار جنيه بنسبة نمو 20.8% ليحقق 96.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 15.8 مليار جنيه بنسبة 117.7% ليحقق 29.3 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق لكل من: المواد الخام بنحو 6.6 مليار جنيه ليحقق 10.7 مليار جنيه، والمياه والإنارة بنحو 3.7 مليار جنيه ليحقق 3.9 مليار جنيه، والصيانة بنحو 0.9 مليار جنيه بنسبة نمو 40.7% ليحقق 3.3 مليار حنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 2.9 مليار جنيه ليحقق 4.7 مليار جنيه، والنقل العام بنحو 0.5 مليار جنيه ليحقق 1.4 مليار جنيه.