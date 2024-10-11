شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة وقود بقرية منقباد فى أسيوط بعد التطوير والتحديث والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت شركة النيل لتسويق البترول-إحدى شركات قطاع البترول- أول محطة وقود جديدة بشكلها الجديد بعد التطوير والتحديث في قرية منقباد إحدى القرى التابعة لمركز أسيوط، وذلك فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى انتشار محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وبحضور اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط.

وجاء افتتاح المحطة الجديدة ضمن سعي شركة النيل لتسويق البترول لإقرار خطة التطوير الشاملة وتنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نحو تعظيم دور الشركات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع تحديث وتطوير الشكل والأداء في شتى محطات الوقود التابعة لشركات القطاع ومن بينها النيل للبترول.

ومن جانبه وجه المهندس أحمد عيد، رئيس شركة النيل لتسويق البترول، الشكر لمحافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر على دعمه الدائم للشركة، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة والتصاريح لعمل المحطة وغيرها من المحطات المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بمواقع جديدة في المحافظة.

كما أثنى "عيد"، على أداء العاملين من أبناء شركة النيل وتفانيهم في العمل بشكل كان له مردودًا ايجابيًا ملموس في نتائج أعمال الشركة.