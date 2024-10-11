شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": عدد المزايدين يسجل رقمًا قياسيًا فى مزاد بيع الرواكد بالقرى السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، إنه تم بيع الرواكد والكهنة في مزاد علني، حيث سجل عدد المزايدين رقماً قياسياً وتعدى 85 مزايداً، وأسفرت جلسة المزاد عن بيع 27 "لوطا" بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان ببيع (الرواكد والكهنة) الموجودة بالمخازن، لتعظيم الموارد المالية لأجهزة المدن الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز القرى السياحية، إن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا لائحة المخازن والمشتريات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحاً أنه لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، تم تنظيم المزاد بحضور ممثلى مجلس الدولة، والهيئة، ووزارة المالية، والجهات المختصة، ومكتب خبير مثمن لإدارة الدلالة، وبتأمين من قسم شرطة التعمير، ومعاونة قسم شرطة مارينا.