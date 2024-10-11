شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: ماكينات الغزل الجديدة توفر 30‎%‎ من الكهرباء وتزيد الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

‏يقول المهندس أحمد صافي خبير ‏صناعة الغزل، بالمركز الاقليمي الأول للصيانة في برج العرب، أن الماكينة الحديثة توفر بحد أدنى 30% من استهلاك الطاقة الكهربائية ،وتزيد إلى أعلى من ذلك خاصة الماكينات الحديثة ، وحول حجم الانتاجية، أشار أن ماكينات ريتر القديمة تنتج 20 كيلو غزل في الساعة الان الماكينات الحديثة التي يتم استخدامها تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 120 كيلو في الساعة وهناك ماكينات تنتج 160 كيلو في الساعة وهناك ماكينات تنتج 200 كيلو في الساعة حسب جودة و نوع الخيط والخامات المستخدمة .



وتم الانتهاء من تركيب ماكينات غزل ريتر بمصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصانع الغزل في العالم بعدد نحو 183 ألف مردن تحت سقف واحد على مساحة 62 ألف متر وبطاقة إنتاجية مستهدفة حوالي 30 طن غزل يوميا، حيث تم تركيب جميع الماكينات الجديدة بعد إتمام الأعمال الإنشائية استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي خلال الفترة القليلة المقبلة.‎



كما تم تركيب نفس الماكينات بمصنع "غزل4" باكورة المصانع الجديدة في مشروع التطوير بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 طن غزل/ يوم.

أضاف أحمد صافي لـ" الخليج 365" أن المهم الحفاظ على ثبات الجودة ، لافتا أن الماكينات الحديثة أسهل في التعامل من القديمة بالنسبة للعاملين عليها ،من خلال إطلاق تحذيرات عند اي مشكلة ،وبالتالي سرعة التعامل معها بسرعة ، مما يزيد الجودة وفي حالة انقطاع الخيط ترسل تحذيرا لسرعة التعامل معه مجددا.

‏وحول مركز " نوبل ربتر" الجديد الخاص بالصيانة في برج العرب ، أشار انه في غاية الأهمية لانه سوف يوفر الصيانة الوقائية والصيانة الإلكترونية ،والصيانة المتعلقة بالماكينات ، وهذا لم يكن يحدث من قبل لافتا أن هذا يوفر الكثير من الوقت ويضمن الاستدامة واستمرارية تشغيل المصانع المصرية المختلفة ، سواء مصانع قطاع الأعمال العام أو الخاص ، وهذا أمر في منتهى الأهمية.