شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات السويس لتصنيع البترول والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف قطاع البترول خطة لرفع كفاءة معامل التكرير والتصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتتضمن أهم مؤشرات الأداء شركة السويس لتصنيع البترول خلال العام المالى 2023-2024، الآتى.

1- إنتاج مصفاة السويس بلغ حوالى 3 .1 مليون طن خلال العام.

2- يساهم فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات جودة عالية.

3- مشروعات الخطة الاستثمارية والتى تتضمن إنشاء عدد 14 مستودعاً (ترباين – مازوت – بنزين – بوتاجاز).

4-مشروعات البرمجة الخطية وتقدم الأعمال فى مجمع التفحيم الجديد ومشروعات ترشيد الطاقة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ومساهمتها المجتمعية لخدمة أهالى السويس.

ويستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع والتى تهدف تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد، وتتضمن تلك المشروعات مشروع مجمع التفحيم الجديد أحد المشروعات الجاري تنفيذها بشركة السويس لتصنيع البترول وتتضمن أهم المعلومات الخاصة بمشروع التفحيم بالسويس تعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت منخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة،إنتاج سولار مطابق للمواصفات العالمية 5-EURO، إنتاج وقود النافثا والبوتاجاز وذلك في إطار مطابقة القوانين العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث وبتطبيق أحدث التكنولوجيات الحديثة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة للأفراد والمعدات، وتم إسناد المشروع إلى شركة إنبى وبتروجت وتم الاستعانة بالشركات العالمية أصحاب الرخصة لوحدة التفحيم المؤجل والمتضمنة وحدة لإنتاج البوتاجاز ووحدة معالجة السولار والكيروسين.