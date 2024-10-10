شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع إيديتا.. وتراجع البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ ارتفع رصيد شهادات إيداع: إيديتا للصناعات الغذائية عند 114.794 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جى القابضة إلى 372.677 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي - مصر إلى 152.080 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.494 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.344 مليون شهادة، وحديد عز عند 72.466 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 13 مليار جنيه عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 736.7 مليون ورقة مالية بقيمة 5.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 129 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.6%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 25.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 79.9 مليون جنيه، 287.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 222.7 مليون جنيه، 81.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 60.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30762 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 38099 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13351 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 7468 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 8417 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1770 نقطة.