الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع مقابل الين، اليوم الخميس، مع تزايد ثقة الأسواق في النهج المتأني الذي يتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي حتى مع ترقب تقرير للتضخم في وقت لاحق من اليوم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية عند 102.89، وارتفعت العملة الأمريكية إلى 149.40 ينًا.

واستقر اليورو عند 1.0940 دولار بعد انخفاضه إلى 1.0936 دولار في الجلسة السابقة، وصعد الدولار الأسترالي سريع التأثر بالمخاطر 0.32 بالمئة إلى 0.6740 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.43 بالمئة إلى 0.6089 دولار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط