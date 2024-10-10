شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما» تعتز إعلان نتائج الربع الثالث في 27 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة مصنع جمجوم للأدوية الإعلان عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024 قبل افتتاح جلسة التداول في السوق المالية السعودية في يوم الأحد, 27 أكتوبر 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أعلعنت تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في ذات اليوم عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية.
وأفادت بأن للتسجيل في المكالمة يرجى استعمال الرابط من هنا.
ونوهت برفع العرض المقدم في اللقاء الهاتفي على صفحة علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني لشركة مصنع جمجوم للأدوية على الرابط من هنا.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، أعلعنت تنظيمها ﻟﻘﺎء ھﺎﺗﻔﻲ في ذات اليوم عند الساعة 3:00 مساءً (بتوقيت المملكة العربية السعودية) بعد انتهاء جلسة التداول لمناقشة استفسارات المستثمرين والمحللين بخصوص النتائج المالية.
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ونوهت برفع العرض المقدم في اللقاء الهاتفي على صفحة علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني لشركة مصنع جمجوم للأدوية على الرابط من هنا.