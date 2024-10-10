شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية منافسة مركز العناية بشركاء «ساما» بـ75.8 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) ترسية منافسة مركز العناية بشركاء البنك المركزي السعودي (ساما)، أمس، وبقيمة إجمالية تقدر بـ 75.8 ميلون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من منطلق توحيد قنوات التواصل وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من البنك المركزي السعودي، يعمل البنك المركزي على رفع مستوى الدعم والمساندة والإرشاد والتوجيه لعموم شرائح المستفيدين من خدمات البنك المركزي جهات أو أفراد من داخل وخارج البنك في المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة العربية لتحقيق متطلبات البنك الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن بناء على ذلك، يسعى البنك على تعزيز العناية بالمستفيدين على الوجه المطلوب في إطار التوجه العام لاستراتيجية البنك نحو تحسين الخدمات التي يقدمها البنك المركزي و تطوير تجربة العميل باعتماد أفضل الممارسات الخدمية وامتثال أعلى المعايير الدولية بمجال العناية بالعملاء وإدارة تجاربهم، وتقديم الخدمات للعملاء بالاعتماد على كوادر وطنية سعودية بشرية مؤهلة بشكل احترافي لتنفيذ فعاليات العناية بالمستفيدين والمهام الخدمية المساندة المتنوعة المنوطة بهذا الدور الحساس، عبر الاستفادة بشكل جدي من أحدث ما وصلت إليه التقنية في مجالات أنظمة إدارة علاقات العملاء وتطبيقات إدارة طلبات الدعم المؤسسي ومنصات التواصل التفاعلي المتعدد القنوات لتيسير الوصول للخدمات وخلق تجربة عميل متميزة إيجابية لدى تنفيذ أي فعالية تواصلية مع العميل بغض النظر عن القناة التواصلية التي يفضلها العميل للتفاعل مع البنك ا والاستفادة من خدماتها.
وأوضحت أن الأثر المالي إيجابي للأعوام 2024، 2025، 2026 و2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن من منطلق توحيد قنوات التواصل وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات المقدمة من البنك المركزي السعودي، يعمل البنك المركزي على رفع مستوى الدعم والمساندة والإرشاد والتوجيه لعموم شرائح المستفيدين من خدمات البنك المركزي جهات أو أفراد من داخل وخارج البنك في المملكة العربية السعودية أو خارج المملكة العربية لتحقيق متطلبات البنك الحالية والمستقبلية.
وأضافت أن بناء على ذلك، يسعى البنك على تعزيز العناية بالمستفيدين على الوجه المطلوب في إطار التوجه العام لاستراتيجية البنك نحو تحسين الخدمات التي يقدمها البنك المركزي و تطوير تجربة العميل باعتماد أفضل الممارسات الخدمية وامتثال أعلى المعايير الدولية بمجال العناية بالعملاء وإدارة تجاربهم، وتقديم الخدمات للعملاء بالاعتماد على كوادر وطنية سعودية بشرية مؤهلة بشكل احترافي لتنفيذ فعاليات العناية بالمستفيدين والمهام الخدمية المساندة المتنوعة المنوطة بهذا الدور الحساس، عبر الاستفادة بشكل جدي من أحدث ما وصلت إليه التقنية في مجالات أنظمة إدارة علاقات العملاء وتطبيقات إدارة طلبات الدعم المؤسسي ومنصات التواصل التفاعلي المتعدد القنوات لتيسير الوصول للخدمات وخلق تجربة عميل متميزة إيجابية لدى تنفيذ أي فعالية تواصلية مع العميل بغض النظر عن القناة التواصلية التي يفضلها العميل للتفاعل مع البنك ا والاستفادة من خدماتها.
وأوضحت أن الأثر المالي إيجابي للأعوام 2024، 2025، 2026 و2027.