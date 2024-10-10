شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الرياض ريت: بيع عقار برج الشاطئ في الدمام بـ71.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مديراً لصندوق الرياض ريت توقيعها اتفاقية بيع لعقار برج الشاطئ الواقع في مدينة الدمام، بتاريخ 07/04/1446هـ الموافق 10/10/2024م، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على إتمام عملية البيع.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بالاتفاق على بيع العقار بقيمة 71.5 مليون ريال، غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق كان قد استحوذ على العقار في عام 2016م بقيمة97 مليون ريال، وحقق من خلاله إيرادات إيجارية بقيمة 52,333,620 ريال كما في الفترة المنتهية في 30/06/2024م.
ووفقاً للقوائم المالية الأخيرة، بلغ متوسط تقييم العقار 90,276,000 ريال وبلغت القيمة الدفترية للعقار 89,011,224 ريال، وبناءً على ذلك سيتم تسجيل خسائر بقيمة 17,511,224 ريال.
وستوفر عملية البيع مرونة مالية للصندوق لتحسين مركزه المالي ورفع جودة أداء الأصول حيث سيتم استخدام متحصلات البيع في عدة أوجه تشمل على سبيل المثال التسديد الجزئي للتسهيلات البنكية والذي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على الصندوق بالإضافة إلى تحسين جودة العقارات القائمة والذي من المتوقع أن يساهم في زيادة العوائد وتحسين أداء الصندوق على المدى المتوسط والبعيد.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بالاتفاق على بيع العقار بقيمة 71.5 مليون ريال، غير شامل ضريبة التصرفات العقارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق كان قد استحوذ على العقار في عام 2016م بقيمة97 مليون ريال، وحقق من خلاله إيرادات إيجارية بقيمة 52,333,620 ريال كما في الفترة المنتهية في 30/06/2024م.
ووفقاً للقوائم المالية الأخيرة، بلغ متوسط تقييم العقار 90,276,000 ريال وبلغت القيمة الدفترية للعقار 89,011,224 ريال، وبناءً على ذلك سيتم تسجيل خسائر بقيمة 17,511,224 ريال.
وستوفر عملية البيع مرونة مالية للصندوق لتحسين مركزه المالي ورفع جودة أداء الأصول حيث سيتم استخدام متحصلات البيع في عدة أوجه تشمل على سبيل المثال التسديد الجزئي للتسهيلات البنكية والذي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على الصندوق بالإضافة إلى تحسين جودة العقارات القائمة والذي من المتوقع أن يساهم في زيادة العوائد وتحسين أداء الصندوق على المدى المتوسط والبعيد.