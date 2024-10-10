شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نوفمبر.. عمومية «منزل الورق» تصوت على زيادة رأس المال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة منزل الورق المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول)، والمقرر عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الإثنين 23 / 05 /1446هـ الموافق 25-11-2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن:
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: 5 ملايين ريال
ب- رأس المال قبل الزيادة: 15 مليون ريال، وسيصبح راس المال بعد الزيادة 20 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%.
ت- عدد الأسهم قبل الزيادة:1.5 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة مليوني سهم.
ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
ج – الزيادة ستكون من خلال رسملة مبلغ 5ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
ح – في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ – في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
د- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
ر- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- التصويت على شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة) إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الإجمالية ((19,348,41 متراً مربعاً) بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (23,217,600 ريال).
3-التصويت على بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 08/03/1444هـــ (فرع شركة منزل الورق) لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة)، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (15,141,041 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة).
4-التصويت على بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 04/09/1443هـــ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الإجمالية (67,419 متراً مربعاً) لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة)، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7 ملايين ريال).
5- التصويت على بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 24/08/1442 هــــ، الواقعة في حي العمارية بمدينة الدرعية ومساحتها الإجمالية (10,010 متر مربع) لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة)، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,114,500 ريال).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن:
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: 5 ملايين ريال
ب- رأس المال قبل الزيادة: 15 مليون ريال، وسيصبح راس المال بعد الزيادة 20 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 33.33%.
ت- عدد الأسهم قبل الزيادة:1.5 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة مليوني سهم.
ث – تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية.
ج – الزيادة ستكون من خلال رسملة مبلغ 5ملايين ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
ح – في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
خ – في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
د- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.
ر- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- التصويت على شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة) إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الإجمالية ((19,348,41 متراً مربعاً) بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (23,217,600 ريال).
3-التصويت على بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 08/03/1444هـــ (فرع شركة منزل الورق) لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة)، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (15,141,041 ريال شامل قيمة الضريبة المضافة).
4-التصويت على بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 04/09/1443هـــ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الإجمالية (67,419 متراً مربعاً) لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة)، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7 ملايين ريال).
5- التصويت على بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 24/08/1442 هــــ، الواقعة في حي العمارية بمدينة الدرعية ومساحتها الإجمالية (10,010 متر مربع) لـ(يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة)، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,114,500 ريال).