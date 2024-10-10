شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة «ريو تينتو» تهدد هيمنة الصين على سوق الليثيوم العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تشتري شركة «ريو تينتو» شركة "أركاديوم ليثيوم" الأمريكية مقابل 6.7 مليار دولار (5.1 مليار جنيه إسترليني)، وهي صفقة تهدد مباشرة هيمنة الصين على سوق الليثيوم العالمية، كما يعد هذا رهاناً ضخماً على التحول في مجال الطاقة على الرغم من تراجع النمو في سوق السيارات الكهربائية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية. كبار منتجي الليثيوم حول العالم من شأن هذه الصفقة أن تجعل شركة التعدين الأنجلو أسترالية واحدة من أكبر منتجي المعدن المستخدم في صناعة البطاريات الكهربائية في العالم إلى جانب شركتي "ألبمارل" و"إس كيو إم".

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قالت شركة ريو تينتو إنها ستدفع 5.85 دولار للسهم الواحد لشركة أركاديوم وهو ما يقول عنه محللون أنه يزيد بنسبة 90% تقريبًا عن سعر إغلاق سهم شركة تعدين الليثيوم التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها عند 3.08 دولار في 3 أكتوبر، وهو اليوم السابق لظهور أنباء عن صفقة محتملة. ماذا تعني صفقة «ريو تينتو»؟ ومن شأن هذا الاستحواذ أن يمنح ريو القدرة على الوصول إلى مناجم الليثيوم ومرافق المعالجة والرواسب في الأرجنتين وأستراليا وكندا والولايات المتحدة والتي من المتوقع أن تلعب جميعها دورًا رئيسيًا في تصنيع البطاريات للسيارات الكهربائية وغيرها من الأغراض.

كما سيوفر لثاني أكبر شركة تعدين في العالم قاعدة عملاء تضم شركات صناعة السيارات "تيسلا" و"بي إم دبليو" و"جنرال موتورز". مستقبل سوق الليثيوم راهنت شركة ريو على مستقبل سوق الليثيوم على المدى الطويل حتى مع تراجع أسعار المعدن بسبب العرض الزائد من الصين وتباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، مما أدى إلى ظهور شركات مناجم الليثيوم كأهداف استحواذ جذابة.

اقرأ أيضاً: صفقة لـ «ريو تينتو» يمكن أن تقلب سوق الليثيوم العالمي.. اعرف القصة الليثيوم والطلب على السيارات الكهربائية اشتكى مصنعو السيارات في جميع أنحاء العالم منذ أشهر من توقف أو تراجع نمو الطلب على السيارات الكهربائية.

وقالت شركة "تويوتا" اليابانية الأسبوع الماضي إنها ستؤجل بدء إنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة حتى عام 2026 بعد أن أشارت سابقًا إلى أنها ستبدأ في نهاية عام 2025. كما تعد "فورد" و"فولفو" من بين الشركات التي أرجأت انتقالها إلى الكهرباء.

وفي المملكة المتحدة، وجدت جمعية مصنعي وتجار السيارات المعروفة اختصارًا بــ"إس إنم إم تي" وهي مجموعة ضغط، أن تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة نمت بنسبة 3.7% فقط في سبتمبر مقارنة بالعام السابق في حين زادت تسجيلات السيارات الديزل الجديدة بنحو 17.2%. صفقة الاستحواذ على "أركاديوم" وفي إشارة إلى العرض لشراء أركاديوم، قال جاكوب ستوشولم الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو: "إن هذا التوسع المضاد للدورة الاقتصادية يتماشى مع إطارنا المنضبط لتخصيص رأس المال مما يزيد من تعرضنا لسوق جذابة عالية النمو في النقطة المناسبة من الدورة الاقتصادية".

وقال بيتر كولمان رئيس مجلس إدارة شركة أركاديوم :"إن العرض النقدي من شأنه أن يوفر للمساهمين اليقين والسيولة وتجنب المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق الليثيوم". أسهم أركاديوم انخفضت أسهم أركاديوم بأكثر من 37% منذ بداية العام مما أدى إلى ارتفاع قيمة الشركة إلى 4.56 مليار دولار.

وقال جيسون بيدو المدير الإداري لشركة إدارة الصناديق الأسترالية "آرجو" للاستثمارات التي تمتلك أسهمًا في ريو :"إن الصفقة منطقية للغاية وإنها علاوة كبيرة والأسهم جيدة".

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة التي وافقت عليها مجالس إدارة الشركتين بالإجماع في منتصف عام 2025.