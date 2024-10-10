شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الأفق التعليمية» تصوت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة الأفق التعليمية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة في تمام الساعة (19:30) يوم الإثنين بتاريخ 02/05/1446هـ الموافق 04/11/2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن جدول أعمال الجمعية:
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م. وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 30-06-2025 م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (أحمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات أجهزة حاسب وسبورات ذكية وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (215.625) ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (أحمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة تقنية واثاث مكتبي وسوف تتم هذه التعاملات بداية من عام 2025م ولمدة 3 سنوات وستتم وهذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة هذه التعاملات سنوياً مبلغ (950.000) ريال.
10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة 27 مليون ريال والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 06/06/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق.
11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
14. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.
15. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
17. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
18. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
19. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يتضمن جدول أعمال الجمعية:
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م. وتحديد أتعابه.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 30-06-2025 م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (أحمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات أجهزة حاسب وسبورات ذكية وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (215.625) ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الموسوعة الرقمية للتجارة والتي لنائب رئيس مجلس الادارة (أحمد عبدالله الكنهل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد أجهزة تقنية واثاث مكتبي وسوف تتم هذه التعاملات بداية من عام 2025م ولمدة 3 سنوات وستتم وهذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة هذه التعاملات سنوياً مبلغ (950.000) ريال.
10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح البالغة 27 مليون ريال والتي تم ذكرها بنشرة الإصدار المنشورة بتاريخ 06/06/2024م لتكون مستخدمة بالكامل في توسعة اعمال الشركة وفقاً لما ورد في البيان المرفق.
11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
12. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
13. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
14. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة.
15. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (14) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).
17. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
18. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
19. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.