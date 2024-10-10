شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الترخيص لشركة "بوابة تسهيل للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية.

وبإضافة الترخيص الجديد، يبلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط (6) شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة (61) شركة.

ويأتي هذا القرار مواكبًا لمستهدفات البنك المركزي الرامية إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه؛ لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

ونوه البنك المركزي السعودي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

