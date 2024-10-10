شكرا لقرائتكم خبر عن «جرير» تنفي وجود اختراق لقواعد بيانات العملاء وخوادم الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت شركة جرير للتسويق إن إشارة لما تم تداوله عن وجود تسريب بيانات تواصل وعناوين العملاء، توضح أن فريق الأمن السيبراني للشركة نفذ سلسلة من البروتوكولات الأمنية السيبرانية المعتمدة والإجراءات الاحترازية للتعامل مع مثل هذه المواقف.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة، شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني مسجلة لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمراجعة أنظمة الشركة بالكامل.
وونوهت بالتأكد من عدم وجود اختراق مباشر لقواعد بيانات وخوادم الشركة، وعدم وجود أي اختراق من برامج البرمجيات الخبيثة (Ransomware)، وتؤكد الشركة أن جميع أنظمتها لم تنقطع ومستمرة في العمل بشكل آمن.
وأوضحت الشركة أنها لا تحتفظ بأي بيانات دفع أو بيانات مالية للعملاء، وتؤكد عدم صحة ما تم تداوله بشأن تسريب هذه البيانات.
ونوهت الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص (إن وجدت) في حينه.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، عينت الشركة، شركة متخصصة في مجال الأمن السيبراني مسجلة لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمراجعة أنظمة الشركة بالكامل.
وونوهت بالتأكد من عدم وجود اختراق مباشر لقواعد بيانات وخوادم الشركة، وعدم وجود أي اختراق من برامج البرمجيات الخبيثة (Ransomware)، وتؤكد الشركة أن جميع أنظمتها لم تنقطع ومستمرة في العمل بشكل آمن.
وأوضحت الشركة أنها لا تحتفظ بأي بيانات دفع أو بيانات مالية للعملاء، وتؤكد عدم صحة ما تم تداوله بشأن تسريب هذه البيانات.
ونوهت الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص (إن وجدت) في حينه.