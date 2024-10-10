الاقتصاد

مجلس إدارة «فيو» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، اليوم، للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم، إلى 1 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 33 مليون سهم، بدلا من 3.3 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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