شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «فيو» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري، اليوم، للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بقرار مجلس الإدارة بالتمرير بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات للسهم، إلى 1 ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 33 مليون سهم، بدلا من 3.3 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل 33 مليون سهم، بدلا من 3.3 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.
علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه