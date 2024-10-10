شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «فيو» يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 1 ريال والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية