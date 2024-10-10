الاقتصاد

31 أكتوبر.. 7 بنود على طاولة عمومية «أصول وبخيت»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة أصول وبخيت الاستثمارية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول لعام 2024م) والمقرر انعقادها في تمام الساعة 8:30 مساء يوم الخميس الموافق 31/10/2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول يتضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على حذف المادة 15 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.
ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على تعديل المادة 42 من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بتشكيل اللجنة، والتصويت على تعديل المادة 44 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة باختصاصات اللجنة.
ويشمل الجدول: التصويت على تعديل المادة 45 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
ويتضمن الجدول: التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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