تنمية وتطوير شركات الاستزراع المائي عبر برنامج تدريبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز الوطني للثروة السمكية برنامج تدريبي عن بعد بعنوان " تنمية وتطوير شركات الاستزراع المائي" وذلك بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بالقصيم.

واستهدف البرنامج كوادر وزارة البيئة والمياة والزراعة المهتمين بهذا المجال- وأصحاب المشاريع الناشئة في قطاع الاستزراع المائي ، وهي تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يساهم فيها المركز في التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع المائي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لأجل تعزيز و ضمان النجاح المستدام في هذا القطاع .

واوضح المهندس رياض الفقيه مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية اهمية تنمية وتعزيز المعرفة والمهارات اللازمه التي تساعد في ضمان النمو المستدام لشركات الاستزراع المائي، واشار الى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تقدم عبر البرنامج ‬الوطني‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والسمكية ممكنات للمستثمرين منها تقديم دراسة جدوى فنية ومالية، ومخطط هندسي وتشغيلي، ودعم فني أثناء التشغيل، إضافة إلى تمويل المشروع من صندوق التنمية الزراعية، مشيرًا إلى أن اهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع المائي وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 .

و أضاف مدير إدارة التخطيط و التميز المؤسسي بالمركز ومدرب البرنامج التدريبي "ابراهيم المحزري" ان البرنامج يهدف إلى بيان أهمية شركات الاستزراع المائي و دورها في تحقيق الامن الغذائي وتنمية الاقتصاد، وأشار بأن هذا البرنامج يساهم في تعزيز فهم المتدربين فيما يتعلق بطرق استخدام النماذج التحليلية التي تساعد في تحديد المعوقات الداخلية والخارجية التي تؤثر على نمو الشركات، و التعرف على استراتيجيات النمو الداخلية والخارجية و كيفية تنفيذها، كما يهدف البرنامج إلى تحديد فرص النمو في الأعمال وتقييمها وتطويرها، و توضيح أهمية العلاقات و الشراكات الاستراتيجية بالنسبة لشركات الاستزراع المائي التي تساعدها على اكتساب المعرفة و الوصول الى الموارد وتحسين سلسلة الامداد وتقليل التكاليف.