شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 76.82 دولار لخام برنت و73.52 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم، 76.82 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.52دولار للبرميل.

وتستمر أسواق النفط فى الارتفاع وسط مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط، حال تطورت الصراعات إلى حرب إقليمية أوسع، ويرى العديد من الخبراء أنه من الممكن أن يستمر سعر النفط في الارتفاع إذا لم تتوقف هذه الصراعات.

وأشارت صحيفة بولسا مانيا الإسبانية فى تقرير لها إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنحو 9% الأسبوع الماضى، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس 2023 بعد تصعيد كبير للصراعات في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن الأسعار انخفضت الاثنين الماضى بشكل بسيط إلا أن هناك عدد من الخبراء والمحللين يرون أن الأسعار ستزيد مرة أخرى بفضل استمرار الصراعات فى الشرق الأوسط.

ويعتقد بعض المحللين أن الطاقة الاحتياطية لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والإنتاج الأمريكي يمكن أن تعوض أي صدمة فورية في الإمدادات، ومع ذلك فأن الصراع الإقليمي الأوسع في الشرق الأوسط يمكن أن يسبب اضطرابات طويلة المدى في أسواق النفط.