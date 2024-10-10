شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو للأدوية تقدم عرضا للاستحواذ على حصة الأقلية فى الشركة الإسلامية للأدوية والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت شركة فاركو للأدوية والكيماويات والاستثمارات-المملوكة لرجل الأعمال شيرين حلمي- بعرض للاستحواذ على حصة الأقلية البالغة نسبة 1.35% من أسهم الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بسعر 4 جنيه للسهم، للاستحواذ حتى عدد 157 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس مال الشركة.

ووفق البيان المنشور على البورصة، تمتد فترة سريان العرض 10 أيام عمل فعلي تبدأ من جلسة تداول يوم 13 أكتوبر وحتى نهاية جلسة تداول 24 أكتوبر، ويتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل التالية على الأكثر بعد انتهاء فترة سريان العرض.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت جميع شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 24 أكتوبر، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.