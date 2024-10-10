شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات جلسة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ومجموعة أي أف جي القابضة، وبالم هيلز للتعمير، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه خلال ساعتين.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 31048 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 38447 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13477 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 7516 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10711 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وايه كابيتال القابضة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتا المالية والصناعية المصرية، والعبور للاستثمار العقاري عدد 22.4 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي دايس للملابس الجاهزة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 200 ألف سهم، 117.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 95 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركات المالية والصناعية المصرية، والعالمية للاستثمار والتنمية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 33.4 ألف سهم، 152 ألف سهم، 540 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 44.7 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، 12.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 156 سهمًا.

في سياق منفصل أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، شراء الأولى عدد 4.272 مليون سهم من الكمية التي أقرها مجلس الإدارة ومتبقي 1.728 مليون سهم، وشراء الثانية عدد 3.155 مليون سهم من الكمية التي أقرها مجلس الإدارة ومتبقي 2.845 مليون سهم، وشراء الثالثة 5.65 مليون سهم من الكمية التي أقرها مجلس الإدارة ومتبقي 4.35 مليون سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، عن بدء التشغيل التجريبي للخط الجديد لإنتاج ألواح الاكريلك، ومن المتوقع أن يرفع الخط الجديد القدرة الإنتاجية للمصنع بنسبة لا تقل عن 50% في الإنتاج، مع توفير في تكاليف الإنتاج بنسبة 9% بحد أدنى.

وأعلنت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك قناة السويس، لمنح الشركة حزمة من التسهيلات الائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه.