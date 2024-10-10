شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس حوالي 4 جنيهات، لتسجل الفراخ البيضاء 80 جنيها مقابل 84 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة .

ويصل السعر النهائي للمستهلكين بحوالي 91 إلي 97 جنيها وفق كل محافظة، حسب بورصة الدواجن في مصر اليوم، وتتغير أسعار الدواجن في مصر بشكل دوري بسبب عوامل العرض والطلب.

واستقر سعر كرتونة البيض مستويات 168 جنيهاً تسليم أرض المزرعة وبلغ سعر البيض الأحمر 170 جنيها وبلغ سعر الكرتونة من البيض البلدي 160 جنيها بسوق الجملة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 185 إلي 190 جنيها.

وذكرت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن تفعيل البورصة الرئيسية الدواجن فى القليوبية يمكن أن يساهم فى ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلي تحديد السعر العادل للكيلو بناءً على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين.