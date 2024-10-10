شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار صادرات مستهدفة لقطاع الكيماويات والأسمدة خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، إن صادرات القطاع تجاوزت 5 مليارات دولار بأول 8 أشهر من 2024 ونتوقع نمو يصل إلى 8 إلى 10 % بنهاية العام الجاري لنقترب من حاجز 8 مليارات دولار بالرغم من الضغوط الكبيرة التي تعرض لها القطاع هذا العام بسبب نقص الغاز.

وبشأن توقعات العام المقبل، كشف "أبو المكارم" عن استهداف القطاع خلال عام 2025 الوصول بالصادرات إلى 10 مليارات دولار مع ضرورة أن يكون هناك انتظام في عملية ضخ الغاز للمصانع.

وحول تحقيق 145 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030، قال إن الأسعار المنافسة والجودة العالية كلاهما متوفر في مصر لذلك وصولنا إلى 145 مليار دولار حلم ليس صعبًا، يحتاج فقط المزيد من الماكينات التي تعمل مزيد من الاستثمارات مزيد من المصانع الجديدة في القطاعات التي يحتاجها العالم، ولدينا أرقام لا بأس بها من الصادرات لدول في الاتحاد الأوروبي وأميركيا وأفريقيا ولدينا اتفاقيات تجارية مرعبة ليست موجودة لدي أغلب دول العالم، بجانب موقع جغرافي متميز بجانب العمالة الأقل في التكلفة، وجميع هذه الأمور تشجع جذب الاستثمارات لكننا فقط في حاجة إلى عملية تنظيمية لجذب الاستثمارات.