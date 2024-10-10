شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى المرخصة خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14128 سيارة ملاكي.

جاء من بينها ترخيص حوالي 339 سيارة موديل 2021و 561 سيارة موديل 2022و1394 سيارات موديل 2023 و7459 موديل 2024 و4375 موديل 2025.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضحت في تقريرها ان شهر سبتمبر 2024 سجل ان المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 40713 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3030 مركبة موديل 2021 و4732 مركبة موديل 2022و5197 مركبة موديل2023 و17564 مركبة موديل 2024 و10190 مركبه موديل 2025 .