شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع جهاز الإحصاء لإنتاج أطلس ديموغرافي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع الماضي توقيع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، توقيع بروتوكول تعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، لإنتاج أطلس ديموغرافي لمصر يغطى الفترة من 1882 إلى 2027.

ويعرض ”الخليج 365” أهم ما يتعلق بالبروتوكول الجديد وفقا لما يلي:

- إنتاج أطلس ديموغرافي تاريخي لمصر يساهم في توثيق التاريخ العريق للدولة المصرية.

- يشمل البروتوكول تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تحتوي على خرائط تفاعلية وإحصاءات علمية تسلط الضوء على التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال العقدين الماضيين.

- يعزز البروتكول التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي والذي بدأ عام 1997 من خلال أنشطة مركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (سيداج) بالقاهرة.

- تتميز مصر بتاريخ طويل في مجال التعداد السكاني يرجع الى القرن التاسع عشر، بدءاً من اول تعداد رسمي 1882.

- البروتكول يأتي استمراراً لمشروع طموح تم إطلاقه عام 2017 بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، لإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية توفر معلومات وثائقية وإحصائية بأحدث تكنولوجيا لعرض البيانات الجغرافية والخرائط الرقمية (جيوكليب) كأحدث تطبيق يتم استخدامه في مصر وفرنسا وجميع أنحاء العالم.

- البروتكول يتيح البيانات الديموجرافية والاحصائية والمكانية، وكذا اتاحة البيانات في شكل خرائط تفاعلية ورسوم بيانية في ضوء اللوائح المسموح بها.

- من المأمول أن تسهم مخرجات هذا البروتكول في النهوض بجودة البيانات والإحصاءات المكانية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.