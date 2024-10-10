شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: مصانع غزل المحلة الجديدة تمتلك أحدث جيل من الماكينات ‬العالمية والان مع تفاصيل الخبر

‏كشف المهندس أشرف بدوي ، خبير صناعة الغزل والنسيج ،عضو مجلس إدارة شركة مصر إيران للغزل والنسيج ،أن المصانع الوطنية و المشروع القومي للغزل والنسيج ، خاصة مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة تمتلك أحدث جيل من ماكينات ريتر المتميزة العالمية ،وهي ماكينات ذات جودة عالية موفرة للطاقة و تضاعف الإنتاجية الخاصة بالماكينات ،وهي قادرة على احياء صناعة الغزل والنسيج المصرية خلال الفترة المقبلة.

‏أضاف أشرف بدوي لـ"الخليج 365" أنه من المهم مع توفر هذا الجيل الحديث من الماكينات استمرار دعم كفاءة العمال والفنيين للتعامل معها، وتوفر قطع الغيار والصيانة من خلال وجود مخازن لقطع الغيار التي تحتاج إلى تغيير في شركة مصر بالمحلة أو من خلال المركز الإقليمي الجديد " نوبل ريتر "الذي تم تدشينه مؤخرا بمنطقة برج العرب بحضور كوكبه من الشركات ،لافتا إلى ضرورة التسويق الجيد للغزول و المنتجات المصرية من النسيج والملابس ،حتى يمكن استرداد قيمة التكاليف.

‏أوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج تبذل مجهودا كبيرا لسرعة الانتهاء من المشروع و التشغيل التجريبي لمصنع الغزل الأكبر في العالم ، مصنع غزل 1 ،وذلك بمتابعة دقيقة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ومتابعة يومية ومستمره من المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ؛بهدف إطلاق هذا المشروع القومي العظيم الذي ينتظره الشعب المصري كله.