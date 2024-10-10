شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها فى كل مدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاسكان عن طرح 6575 شقة في مشروع جنة وسكن مصر ودار مصر فى 15 مدينة اعتبارا من يوم 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر على موقع برنامج مسكن.. ونتعرف عدد الوحدات في كل مدينة.

مدينة القاهرة الجديدة

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

مدينة 6 أكتوبر :

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

22 وحدة "دار مصر" بمساحات من 100م² إلى 150م².

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².

مدينة حدائق أكتوبر

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².

مدينة أكتوبر الجديدة

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².

مدينة بدر

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

مدينة العبور

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

مدينة الشروق

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

مدينة العاشر من رمضان

11 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 130م² إلى 140م².

مدينة السادات

11 وحدة "دار مصر" بمساحات من 130م² إلى 150م²

مدينة المنيا الجديدة

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².

مدينة غرب قنا

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².

مدينة ناصر (غرب أسيوط)

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².

مدينة دمياط الجديدة

150 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م² إلى 150م².

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

مدينة المنصورة الجديدة

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

مدينة العلمين الجديدة

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².