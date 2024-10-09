شكرا لقرائتكم خبر عن داليا الباز مستشاراً لوزير الاتصالات وقائما بأعمال رئيس البريد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول رفيع لليوم السابع، عن تعيين الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بمنصب مستشار الوزير للشئون البريدية وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

وتشغل داليا الباز، منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهو المنصب الذي تمتد مسؤولياته لتشمل الإشراف على قطاعات المخاطر والعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية وإدارة مشروعات تحديث البنك وإجراءات التشغيل المعيارية وتنفيذ ومتابعة الائتمان والاستعلامات

وقبل توليها منصب نائب رئيس البنك الأهلي شغلت العديد من المناصب بالبنك الأهلي منها الرئيس التنفيذي للعمليات في 2015 حيث أشرفت على تطوير العمليات المصرفية بما فيها إدارات القروض وإصدار الكروت وفتح الحسابات وتمويل التجارة والخزانة، وكذلك على تطبيق حزمة البرمجيات المستحدثة بالبنك فيما اعتبر أكبر تطبيق لتكنولوجيا الأنظمة بالقطاع المصرفي في إبريل 2016 ضمن استراتيجية متكاملة لتكنولوجيا معلومات البنك نتج عنها حصوله على العديد من الشهادات لحماية بيانات عملائه.

كما شغلت أيضا منصب رئيس مجموعة مخاطر التشغيل عام 2008 عند انضمامها لفريق عمل البنك للمساهمة في خطة التطوير وتفعيل دور مجموعة مخاطر التشغيل ونشر ثقافة الأعمال وإنشاء قطاع خطة الطوارئ لاستمرارية الأعمال لأول مرة في البنك الأهلي المصري وكذلك وضع خطة لإيجاد المراكز البديلة لمزاولة الأعمال.

كانت قد بدأت العمل المصرفي ببنك باركليز مصر عام 1995 بالتسويق الائتماني ثم تدرجت في العديد من المناصب وصولاً لرئيس قطاع مخاطر التشغيل والرقابة الداخلية بالبنك من 224 حتى 2008.