شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد عمليات بيع عقود النفط بالأسواق الآجلة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تشير تقديرات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر سبتمبر 2024 إلى 73.59 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع 6.1% مقارنة بالشهر السابق وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية سبتمبر 2024 لمنظمة "أوابك".

كما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2024 إلى 81.9 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجع تبلغ 1.3% مقارنة بعام 2023.

وأشار التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض في شهر أغسطس 2024 بنسبة 7.1% (6) دولار للبرميل مقارنة بشهر يوليو 2024، ليبلغ 78.4 دولار للبرميل.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد عمليات بيع العقود في الأسواق الآجلة للنفط والتوقعات السلبية بشأن سوق النفط في الأمد القريب، فضلاً عن ضعف هوامش التكرير في جميع المراكز الرئيسية.