شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى التسويات والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك منظومة متكاملة تخاطب كافة الضرائب وتفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك 20 إجراءً تخدم 4 أغراض رئيسية لخلق بيئة استثمارية، وتخفيف الأعباء للممولين ومساندة السيولة لدى الممولين.

وتابع فى مؤتمر صحفى: "بجانب العمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة"، موضحا أنه لأول مرة يتم وضع

نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه بتوقيع باقى شركات الاتصالات شبكات الجيل الخامس فهناك استثمارات تصل 675 مليون دولار ستدخل الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إلى أن مشروع رأس الحكمة يخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، وسيكون هناك مشروعات مثيلة على غرار تطوير رأس الحكمة سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية هى الوحيدة التى تتمتع بالأمان والاستقرار والسياسة الرشيدة فى ظل ما تشهده المنطقة، قائلا: "تفتيش الحرب للفرقة السادسة بالجيش الثانى هو رسالة أن مصر لها جيش يحميها وقادر أن يصون مقدراتها".

وتابع فى مؤتمر صحفى: "أننا فى مرحلة شديدة الاستثنائية ولم يمر بها العالم من قبل"، متابعا: "نحن فى حالة عدم يقين شديدة تجبرنا بالتعامل بحزمة ومجموعة من السيناريوهات".

وأوضح أنه خلال أسبوع زاد برميل البترول عالمياً 10%، والحكومة تواجه تحديات كثيرة، مؤكدا حرص الدولة على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين فى ظل الظروف التى يشهدها العالم.



وأوضح أن لقاء القامات الفكرية والاقتصادية الأسبوع الماضى كان ثريا للغاية وتم عرض كافة وجهات النظر.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن هدف اللقاءات الأسبوعية هو الاستماع لوجهات النظر والنقاش بشفافية والرد على كافة التساؤلات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد توسع فى هذه اللقاءات وسيكون هناك أكثر من تنوع فى التواصل، وعرض وجهات النظر والخطوات التى تقوم بها الدولة.



المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (1)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (2)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (3)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (4)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (5)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (6)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (7)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (8)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (9)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (10)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (11)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (12)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (13)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (14)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (15)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (17)



مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء (18)