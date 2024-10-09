شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء الذى يستضيفه البنك المركزى المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.

ويعد البنك المركزي المصرى عضوًا أساسيًا فى اللجنة الاستشارية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، حيث شارك فى جميع اجتماعاتها، وكذلك فى الفعاليات الأخرى التى استضافتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا حول أنشطة وكالات التصنيف الائتمانى، كما قدم البنك المركزى المصرى تصورًا لنموذج وكالة التصنيف الائتمانى الأفريقية (AfCRA).

ورحب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصرى بالمشاركين فى الاجتماع، وأكد فى كلمته الافتتاحية التى ألقتها بالنيابة عنه ياسمين عباس وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق فى البنك أن: "التغييرات الكبيرة التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفى مقدمتها الدول الأفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية، من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها فى ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها فى الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الأفريقية الأعضاء والمجتمع الدولى، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة".

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى كلمته التى ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ هيام حسن نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات – الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالى فى أفريقيا مؤكدًا أن "إنشاء وكالة التصنيف الائتمانى الأفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ فى أفريقيا مستقبلنا المالى، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام".

جانب من اللقاء

يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) في تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لإفريقيا، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالي العالمي، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفني من آلية مراجعة النظراء الإفريقية للدول الأعضاء في إجراء تقييمات التصنيف الائتماني، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتماني في الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصاً فيما يتعلق بالحوكمة التي تلعب دورًا حاسماً في تحديد التصنيف الائتماني.

ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع في الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني في الأسواق الإفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الإفريقية في مجال التصنيف الائتماني لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.