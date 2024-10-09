شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة هوريزون أفشور بقيمة 5.1 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة هوريزون أفشور-منطقة حرة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 60 ألف سهم بقيمة 5.1 مليون دولار، وصفقة على شركة أسبرانزا للملابس الجاهزة بحجم تداول 3 آلاف سهم بقيمة 1.5 مليون دولار، وصفقة على شركة علامنا للحلول المتكاملة بحجم تداول 81.2 ألف سهم بقيمة 8.1 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.3 مليون سهم بقيمة أكثر من 32 مليون عبر تنفيذ 50 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 692.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.87%، والعرب على 6.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 55.9 مليون جنيه، 108.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 70.3 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 38580 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10700 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8341 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.