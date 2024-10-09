شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "أميدا" تكرم اللواء محمد عبدالسلام خلال القمة المشتركة مع اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMEDA) المنعقدة في العاصمة التركية "اسطنبول"، تكريم منظمة "أميدا"، اللواء محمد عبد السلام، الرئيس الفخري الحالي والرئيس السابق وأحد أهم المؤسسين لمنظمة AMEDA، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي الأسبق.

جاء هذا التكريم، تكليلاً لدور اللواء محمد عبد السلام ودعمه الثابت وإنجازاته القوية على صعيد مسيرة منظمة "أميدا" وأعضائها.

بالإضافة إلى دعمه الكامل للمنظمة وقيادته الرائدة لها لأكثر من 15 عامًا، بما يسهم في تحقيق خططها التنموية والهادفة إلى تطوير شركات الإيداع والقيد المركزي بدول إفريقيا والشرق الأوسط.



يشار إلى أن منظمة أميدا التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 - منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.