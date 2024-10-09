شكرا لقرائتكم خبر عن قمة اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة "أميدا" تختتم فعالياتها.. وتُصدر 8 توصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMED)، والذي عُقد بالعاصمة التركية “أسطنبول”، خلال الفترة من (2 إلى 4 أكتوبر) 2024، تحت عنوان “ربط وبناء مستقبل أسواق رأس المال اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية”.

وأصدرت فعاليات القمة في ختام فعالياتها 8 توصيات رئيسية بهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون والابتكار بين الأسواق والدول المشاركة



1- التأكيد على دعم وتعزيز التكامل بين مراكز الإيداع المركزية.

2- التوصية بتعزيز التعاون بين مراكز الإيداع.

3- التوصية بدعم اتفاقيات التعاون المشتركة.

4- الحث على تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.

5- الحث على دعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في مجال الأسواق المالية.

6- التوصية بالاهتمام بمجال حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية لتأمين العمليات.

7- التوافق على أهمية تبادل المعرفة والخبرات وعقد ورش تدريبية لتبادل المعرفة بين الأعضاء لتحسين الأداء والابتكار.

8- الحث على مواكبة أحدث المعايير والتطورات الدولية بمجال الإيداع المركزي وتعزيز أمن البيانات.

واستهدفت فعاليات قمة هذا العام والتي استضافتها مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)، تعزيز التعاون والابتكار بين اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف المشهد المتطور لمؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية.



يشار إلى أن منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 – في نيويورك، منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.