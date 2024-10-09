شكرا لقرائتكم خبر عن "الروبل" الروسى يتراجع أمام "الدولار" لأدنى مستوى فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت العملة الروسية "الروبل" أمام الدولار الأمريكى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل أدنى مستوى له فى عام، وذلك فى ظل استمرار مخاطر العقوبات الغربية التى تؤثر على الاقتصاد الروسى، فضلا عن تقلبات أسعار النفط ، حيث يعتمد الاقتصاد الروسى بشكل كبيرعلى صادرات النفط والغاز.

وانخفضت العملة الروسية بنسبة 0.16% إلى 96.90 أمام نظيرتها الأمريكية، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2023.

وتدعم زيادة مبيعات النقد الأجنبي من قبل الدولة العملة الروسية، حيث حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي، الذي يحسبه باستخدام بيانات خارج البورصة، عند 96.10 مقابل الدولار.

ويعكس انخفاض الروبل أيضا الضغوط الاقتصادية الداخلية، حيث يسعى البنك المركزي الروسي إلى دعم العملة المحلية من خلال زيادة مبيعات النقد الأجنبي، مما يشير إلى محاولات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مواجهة هذه التحديات.