شكرا لقرائتكم خبر عن 77.46 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 9-10-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء انخفضت عقب سلسلة ارتفاعات متتالية، نتيجة توقعات باحتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على الرغم من الحذر الذى يسود الأسواق من هجوم إسرائيلي محتمل على البنية التحتية النفطية الإيرانية .

وبالإضافة إلى ذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي إلا أن مخزونات الوقود انخفضت ، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط العام الحالي.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.46دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي73.75دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 77.66دولار للبرميل.







