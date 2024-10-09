شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يشيد بالتعاون مع التمثيل التجاري لإنجاح بعثة أربيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن نجاح بعثته التجارية إلى العراق وإقليم كردستان بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري ومكتب التمثيل التجاري في أربيل برئاسة الوزير مفوض تجاري أميرة نبيل لطفي. جاء هذا التعاون في إطار دعم العلاقات التجارية مع العراق وإقليم كردستان العراق، والذي تُوج بتنظيم مشاركة وفد من 30 شركة كردية لزيارة الجناح المصري في معرض بغداد الدولي للأغذية والمشروبات، الذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.

وأكد المجلس أن هذه المشاركة جاءت كجزء من برنامج استضافة بعثات المشترين المقدم من منظمي المعرض، الذي ساعد الشركات المصرية المشاركة، وعددها 35 شركة، في عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات الكردية لبحث فرص التعاون وتبادل المعلومات التجارية، ما يعزز من فرص التصدير إلى السوق العراقي.

وأشار المجلس إلى أن مكتب التمثيل التجاري في أربيل لعب دوراً محورياً في تنظيم زيارة عدد من الشركات المصرية إلى إقليم كردستان بعد انتهاء فعاليات المعرض في بغداد. تضمنت جولات ميدانية شملت سوق الجملة وسلاسل الهايبر ماركت مثل "جراند ماجيدي" و"كارفور"، حيث تعرفت الشركات على طبيعة السوق المحلية وأهم المنافسين.

وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أربيل واتحاد المستوردين والمصدرين في أربيل، تم عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات المصرية و13 شركة كردية، وأسفرت هذه الاجتماعات عن اهتمام الشركات الكردية بتوقيع اتفاقيات مبدئية لاستيراد المنتجات الغذائية المصرية.

وفي هذا الإطار، أعرب المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن خالص شكره للسفير محمود عامر، قنصل مصر في أربيل، على دعمه وتعاونه المثمر ولجهاز التمثيل التجاري المصري، وللسيد الوزير مفوض تجاري عمرو هزاع، مدير إدارة الدول العربية والمنظمات الإسلامية بجهاز التمثيل التجاري، وللسيدة الوزير مفوض تجاري أميرة نبيل لطفي، رئيس المكتب التجاري في إقليم كردستان، على جهودهما الكبيرة في إنجاح هذه البعثة.



