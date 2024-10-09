شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى عند أدنى مستوى فى 3 أسابيع والأوقية بـ2615 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة السادسة على التوالي، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال تداولات الأمس، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي وتقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية بشكل حاد.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 2615 دولار للأونصة، بينما قد تراجع سعر الذهب يوم أمس ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع عند 2604 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

واستمر انخفاض الذهب التدريجي حتى تمكن السعر من كسر مستوى الدعم 2630 دولار للأونصة ليغلق يوم أمس تحت هذا المستوى، وهو الأمر الذي ساعد السعر على الاستمرار في الانخفاض اليوم ويتداول بالقرب من المستوى النفسي 2600 دولار للأونصة.

واستقر الدولار الأمريكي في التداول بالقرب من أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأمر الذي زاد من الضغط السلبي على سعر السلع والذهب على وجه الخصوص ليدفعه إلى التراجع بعد أن ظل متماسك بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية لفترة طويلة من الوقت.

التراجع الحالي في أسعار الذهب كانت تتوقعه وتنتظره الأسواق منذ فترة، لأن السعر في حاجة إلى تصحيح سلبي بعد سلسلة الارتفاعات وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة، ولكن من غير المتوقع أن يتراجع الذهب بشكل حاد نظراً لوجود العديد من العوامل التي تدعم ارتفاع السعر وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية العالمية وعدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية.

قد يحصل الذهب على دفعة إيجابية جديدة خلال هذا الأسبوع في حال صدور بيانات التضخم الأمريكية بأقل من التوقعات، ولكن قد لا يكفي هذا لعودة الذهب إلى ارتفاع كبير لتسجيل مستوى تاريخي جديد، حيث يتطلب هذا الأمر أداء ضعيفة مستمر من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

الأسواق لم تعد تتوقع خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، حيث ترى الآن فرصة بنسبة 87٪ لخفض بمقدار 25 نقطة أساس