شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بسوهاج تناقش التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت غرفة سوهاج التجارية أمس اجتماعا موسعا برئاسة النائب خالد أبو الوفا، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة للحديث حول آخر مستجدات الغرفة وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الحضور من جهاز تنمية المشروعات برئاسه الدكتور نادر عبد الظاهر رئيس الجهاز عبد الرحيم محمد مدير عام إدارة الائتمان بجهاز تنميه المشروعات أحمد دنقل.

وكشف النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية، أن اللقاء تناول التعاون المشترك بين الجهاز والغرفة في تقديم كافه الخدمات المقدمه من جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة التسهيلات للسادة التجار.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم أن الغرفة ستقوم باستضافة جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة كافة التفاصيل بهذا الشأن، وسيتم التعاون بين الجانبين لتفضيل أفضل الخدمات للتجار والمواطنين في المحافظة.

وأكد أبو الوفا، أن الغرفة التجارية بسوهاج لديها خطة عمل واضحه للتعاون مع كافة الجهات الإدارية والمعنية التي تقدم خدمات وتسهيلات للتجار ومتنسبي الغرفة.

وأشار أبو الوفا، إلي أن الغرفة تسعي لتقديم أفضل خدمة للتاجر ومنتسبي الغرفة خلال الفترة المقبلة وسيتم تقديم أفضل دعم ممكن بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

وشارك في الحضور من الغرفة حضر من الغرفة، أحمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، وأيمن حسني كامل عضو مجلس الإدارة، وأشرف بخيت عبد اللله عضو مجلس الإدارة، وسلطان العسيري عضو مجلس الإدارة، وأحمد النمر عضو مجلس الإدارة، وأشرف بخيت عبد اللاه عضو مجلس الإدارة، ومعتز محمد توفيق عضو مجلس الإدارة.



