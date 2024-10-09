شكرا لقرائتكم خبر عن ‏27.8 % زيادة في قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية عام 2023 / 2024‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاربعاء بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للبريــد، الذي يوافق 9 أكتوبر مـن كل عام.

ومن أهم المؤشرات بلغت قيمة المعاشات المنصرفـة من المكاتب البريدية 179,5مليـار جنيه عــام 2023 / 2024 مقابل 140,5 مليـار جنيه عـام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 27,8٪.

وبلغت قيمة المبــالغ المـودعة فـي صندوق توفـــير البريـد 121,5 مليـار جنيه عـام 2023 / 2024 مقابــــل 130,7 مليار جنيه عام 2022/2023 بانخفاض بلغت نسبته 0, 7٪، وبلغت قيمة المبــــالغ المــودعة بالحسابـــات الجـــارية 249.5 مليـار جنيه عـام 2023/ 2024 مقـابـــل 164,5 مليـار جنيه عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 51,7 ٪.

وبلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 335,8 مليـون جنيه عام 2023 / 2024 مقــابل 366,0مليـون جنيــه عــام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبته 8,3 ٪، وبلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4643 مكتب عام 2023/ 2024 مقابل 4412 مكتب عام 2022/ 2023 بزيادة بلغت نسبتها 5,2 ٪.

وبلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21918 ماكينة عـام 2023/ 2024 مقابل 21400 ماكينة عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبتها 2,4٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.